Il y a deux semaines, Shalom Sofer a été poignardé par un terroriste palestinien dans un village arabe près de la localité de Kedoumim, en Samarie. La victime, originaire de Petah Tikva, tenait une épicerie à Kedoumim. Il était entré dans un magasin dans le village arabe de Fundunq avec son fils. Un terroriste l’avait alors poignardé à plusieurs reprises au niveau de l’abdomen.

Transporté à l’hôpital dans un état grave, les médecins avaient réussi à le stabiliser et il était même rentré chez lui, il y a quelques jours. Une de ses blessures s’est rouverte et Shalom Sofer est décédé d’une hémorragie.

Son fils a raconté sur Kan Reshet Beth: »Papa était à la maison depuis une semaine, apparemment tout allait bien et soudain en un instant une de ses blessures s’est ouverte. Lorsqu’il était sorti de l’hôpital, nous avions remercié pour le miracle et nous étions sûrs qu’il s’en était sorti, qu’en un ou deux jours nous allions retrouver notre père fort tel que nous le connaissions ».

Le Premier ministre, Yaïr Lapid, a publié un message de condoléances: »C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Shalom Sofer, z’l, qui a succombé à ses blessures, deux semaines après avoir été attaqué et poignardé par un terroriste. Au nom du gouvernement d’Israël et des citoyens israéliens, je présente mes condoléances à sa famille et ses amis. L’ignoble terroriste a été arrêté le jour de l’attentat, Tsahal et les forces de sécurité poursuivent leur lutte contre le terrorisme, nuit et jour ».

Le président du conseil régional de Kedoumim, Hananel Dorani, a exprimé sa douleur face au décès de Shalom Sofer, z’l: »Shalom était un homme bon, droit et agréable. Le nouveau gouvernement doit annuler toutes les déclarations et les actions du gouvernement précédent qui ont donné de l’espoir aux terroristes et mettre un terme à toute allusion à des renoncements en faveur de l’Autorité palestinienne ».