La saine intuition du peuple d’Israël, appelée par le Rav Kook « L’Esprit de Dieu qui règne sur la nation dans son ensemble », a déjà décidé par deux fois, et décidera très probablement une troisième fois le 6 Adar (2 mars) prochain, que ni Netanyahou et ni Gantz ne sont l’obstacle à la formation d’un gouvernement, mais plutôt le message qu’ils essaient de faire passer pour gagner le leadership.

En effet, bien que Binyamin Netanyahou ait fait considérablement progresser l’État d’Israël dans les domaines de l’économie, de la sécurité, des relations étrangères, etc., et que Benny Gantz promette de construire un leadership qui sera basé sur l’intégrité, les élections échouent de manière répétitive à les départager. Autrement dit, le peuple d’Israël ne veut ni de l’un ni de l’autre …

Le problème n’est ni Libermann, ni Smotrich, ni le rabbin Rafi Peretz, ni même le duo Bennett- Shaked. Le problème est le dénominateur commun de tous les politiciens confondus, qui consiste à ne mettre l’accent que sur la forme et à ignorer totalement le fond, à savoir l’identité de l’État d’Israël et sa finalité idéale, pour laquelle il a été édifié après deux mille ans d’exil.

Et si vous me demandez, pourquoi brusquement tout se bloque-t-il, alors que jamais ce sujet n’a été mis en valeur depuis l’édification de l’Etat, la réponse est très simple. Pendant les 70 ans d’existence de l’État d’Israël, ce n’était pas le souci principal du peuple d’Israël, car il était préoccupé par sa survie sécuritaire, économique, etc. Mais Dieu merci, nous avons déjà franchi cette étape. L’État d’Israël prospère dans de nombreux domaines, de sorte que le problème de la survie est quasiment dépassé. Il a donc maintenant l’esprit plus libre pour se concentrer sur la finalité de son Etat, et ceci devient pour lui un besoin prioritaire qu’il faut combler, faute de quoi il ne donne pas son assentiment. Ainsi, le peuple d’Israël crie à juste titre: « ni celui-ci et ni celui-là … »

C’est pourquoi je tiens à prévenir quiconque brigue la Couronne : ne la gagnera que celui qui osera sortir des sentiers battus (qui étouffent l’esprit messianique), et qui exprimera de manière la plus claire l’idéal national d’Israël dans sa campagne électorale.

Par contre, si tous continuent d’avoir peur du « qu’en-dira-t-on », et s’entêtent à ignorer l’essence du sionisme et de l’État, alors le peuple d’Israël tranchera une troisième fois match nul ; à savoir « ni l’un ni l’autre … »

Je vous en conjure, considérez cela sérieusement ! Vous aurez été averti !

J’espère que vous le comprendrez à temps et que nous n’aurons pas à nous rencontrer à nouveau pour la quatrième fois aux élections. Mais si c’était le cas, je vous assure que je serai partie prenante et crierai de toutes mes forces la grande vérité de l’idéal sioniste. Alors l’ensemble des enfants d’Israël verront la lumière et afflueront comme un seul homme et avec un seul cœur, avec joie et courage.

L’auteur de cet article est le rabbin Yossef Ben Shoushan, dirigeant du mouvement Oz Israël