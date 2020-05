Twitter et Instagram ont bloqué les comptes d’Ahlam Al-Tamimi, une terroriste tristement célèbre, pour avoir activement collaboré à l’organisation et la réalisation de l’attentat du restaurant « Sbarro » de Jérusalem, en 2001, qui avait coûté la vie à quinze personnes et blessé cent-quarante. C’est l’Anti-Defamation League (ADL) qui a averti ces réseaux sociaux du contenu antisémite des posts publiés par la terroriste, de la glorification du terrorisme et de l’incitation à la violence. Elle qualifie notamment les meurtres de Juifs « d’actions héroïques » et exprime ses regrets que l’attentat n’ait pas fait davantage de victimes.

Ahlam Al-Tamimi avait été condamnée à 16 peines de réclusion à perpétuité mais avait été libérée par Israël dans le cadre d’une transaction avec le Hamas et expulsée vers la Jordanie. Elle est également recherchée par la justice américaine depuis 2013 pour son implication dans l’attentat dont certaines des victimes étaient de citoyenneté américaine.

L’ADL a fait part de son inquiétude du fait que des terroristes connus et influents puissent ainsi utiliser les technologies modernes pour diffuser la haine et les appels au meurtre, sans parler des plaies qui se rouvrent chez les familles touchées par cette tragédie.

Photo Illustration