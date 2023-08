Deux Palestiniens ont été arrêtés ce matin dans le cadre de l’enquête sur l’attaque d’un berger juif entre l’avant-poste juif Oz Tsion et le village arabe de Burqa, vendredi 5 août. La police annonce qu’elle va procéder à d’autres interpellations. La semaine dernière, quatre suspects palestiniens avaient été arrêtés, ils ont depuis été relachés par le tribunal pour manque de preuves concluant à leur implication.

Rappelons que ce jour-là, quelques heures avant Shabbat, un berger qui faisait paitre son troupeau avait été violemment pris à partie par un groupe d’habitants de Burqa. Il a appelé ses amis à l’aide et des affrontements ont éclaté.

Les Arabes, armés de matraques, de feux d’artifice et de pierres ont attaqué le groupe de Juifs, avec une grande violence. Ces derniers ont appelé les secours. Ils ont continué à être attaqués par des tirs de feux d’artifice. Un des habitants juifs a reçu un bloc de pierre en pleine tête. Malgré sa blessure, il a réussi à tirer avec son arme personnelle, pour laquelle il possède un permis, pour se défendre, causant la mort d’un des agresseurs palestiniens.

Plusieurs personnes, des deux côtés, ont également été blessées.

Yehiel Indor, l’auteur du tir, et Elisha Yered ont été mis en examen. Yered a été placé en détention à domicile. Indor, en revanche, gravement blessé à la tête a vu son appel pour obtenir son placement en détention à domicile rejeté. Il est sorti de l’hôpital, dimanche et a été transféré en prison. Sur la demande du ministre Ben Gvir, il est détenu au sein de l’hôpital des services pénitentiaires et non dans une cellule normale.

Indor clame qu’il a agi en état de légitime défense.

Le juge a estimé que: ”Avec toute la compréhension de ses arguements, et nous les comprenons, il s’agit tout de même d’un événement qui s’est terminé par la mort d’un homme, avec présomption que le tir a été effectué depuis son arme. Pour l’heure, il convient de venir à bout de l’enquête préliminaire même si cela pèse sur le suspect”.