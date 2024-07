Deux officiers de Tsahal, le général David Zini et le lieutenant-colonel Shay Taïeb, ont été attaqués à Bné Brak par des dizaines d’ultra-orthodoxes du Peleg Yeroushalmi.

Les officiers sortaient d’une réunion avec le Rav David Leibel concernant l’enrôlement des orthodoxes à l’armée quand ils ont été pris à partie par des manifestants. Le général Zini a tenté d’ouvrir le dialogue avec eux mais les manifestants ont jeté des projectiles sur Zini et Taïeb, les ont traités ”d’assassins”. Les officiers ont été contraints de faire appel à la police.

Les manifestants ont ensuite voulu empêcher les véhicules de l’armée de quitter les lieux. Après l’intervention des policiers, ils ont pu repartir.

La municipalité de Bné Brak s’est désolidarisée de ces manifestants: ”La mairie de Bné Brak rejette et condamne unaninement la manifestation extrémiste contre des officiers de Tsahal qui s’est produite hier dans la ville. Nous appelons la police à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter qu’un tel cas se reproduise. Cet événement ne reflète pas l’esprit et l’image de la ville, une ville de Torah, de crainte du Ciel et surtout une ville de respect”.

Cette manifestation violente a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré: ”Tsahal et ses officiers ont tout mon soutien, dans toutes les missions qu’ils entreprennent. L’attaque contre les officiers, le général David Zini et le lieutenant-colonel Shay Taïeb, doit être fermement condamnée. Ils sont d’excellents officiers dévoués, qui agissent pour la sécurité d’israël à l’heure où Tsahal a besoin de soldats supplémentaires”.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a lui aussi condamné: ”L’attaque d’extrémistes à Bné Brak contre des officiers de Tsahal est un incident dangereux, violent et et témoignant d’une ingratitude qui ne représente qu’une infime partie du public orthodoxe. Je veux apporter tout mon soutien au général Zini et au lieutenant-colonel Taïeb dans leur mission importante. Il est fondamental de poursuivre les efforts pour construire de nouveaux cadres adaptés au mode de vie du public orthodoxe et pour augmenter sa participation à Tsahal et au service civil”.

Le ministre de l’Intérieur, Moshé Arbel, a fait part de son indignation: ”Une poignée d’extrémistes ont traité hier à Bné Brak le général David Zini et le lieutenant-colonel Shay Taïeb ”d’assassins” après une rencontre importante avec un grand Rav de la ville. Ils méritent toutes nos condamnations, nous ne partageons rien avec eux”.

Le député Benny Gantz a déclaré: ”Attaquer des officiers de Tsahal, ce n’est pas juif, ce n’est pas israélien et cela ne représente pas la majorité du public orthodoxe. Les paroles extrêmes qui envahissent la société israélienne sont dangereuses et doivent être condamnées clairement par tout le leadership. Mais ce qui est encore plus important c’est de s’occuper de la racine. Il est temps d’éteindre la machine à distiller du poison, avant qu’une catastrophe ne se produise”.