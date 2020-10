En 24h, deux nouveaux pays ont déclaré le Hezbollah hors-la-loi. Jeudi, c’était le gouvernement estonien qui annonçait sa décision d’imposer des sanctions à l’organisation terroriste et de lui interdire toute activité et entrée sur son territoire. L’Estonie est actuellement membre bon-permanent du Conseil de sécurité de l’Onu. A noter que contrairement à la France qui persiste à maintenir une différence factice entre l’aile militaire « condamnable » du Hezbollah et son « aile politique » fréquentable, le gouvernement estonien a précisé que la mesure concerne le Hezbollah dans toutes ses facettes.

Vendredi, c’était au tour du Guatemala de se rajouter aux douze pays qui ont déjà fait le pas.

Israël a remercié ces deux pays et appelé d’autres pays à en faire de même afin de contribuer à la stabilité régionale et la sécurité mondiale en luttant contre le terrorisme du Hezbollah et de son suzerain iranien.

Photo Pixabay