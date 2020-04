Le Premier ministre tente de résoudre la quadrature du cercle au sein du Likoud, du fait du nombre restreint de ministères qui seront disponibles en cas de gouvernement d’union. Certains ministres devront obligatoirement céder leur place. En échange, le Premier ministre envisagerait de nommer Tsipi Hotoveli, actuellement ministre chargée des relations avec la Diaspora comme ambassadrice dans un pays d’Europe et Ofir Akounis, actuellement en charge du ministère du Travail et des Affaires sociales comme ambassadeur d’Israël à l’ONU.

Sur le plan politique, Binyamin Netanyahou a appelé Benny Gantz mercredi après-midi pour lui souhaiter ‘Hag sameah et l’assuré de sa volonté de former avec lui un gouvernement d’union pour le bien du pays. Les deux hommes ont convenu de reprendre les pourparlers dès après le premier jour de fête.

Plus tôt dans la journée, le Likoud avait attaqué Bleu-Blanc suite à l’ultimatum lancé mercredi matin par Benny Gantz. Le Likoud rappelait à Bleu-Blanc qu’il était convenu depuis le début que tout gouvernement d’union serait guidé par deux lignes directrices: prises de décisions en concertation et mise en oeuvre du processus d’extension de la loi israélienne sur la vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie. A l’inverse des allégations de Bleu-Blanc, le Likoud accuse Bleu-Blanc d’avoir fait marche arrière par rapport aux accords du début.

Photo Nati Shohat / Flash 90