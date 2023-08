Un sauvetage qui a tourné au drame. Un jeune homme de 20 ans est tombé dans une fosse de huit mètres de profondeur dans le jardin d’une maison à Deir Al Asad près de Carmiel.

Les pompiers qui sont venus lui porter secours n’étaient apparemment pas équipés correctement et ont, eux aussi, perdu connaissance.

Les trois hommes ont pu être sortis mais dans un état d’urgence absolue. Ils ont été transportés à l’hôpital de Nahariya pendant que les secours tentaient de les ranimer. Un des pompiers, Adnan Assa’ad, originaire de Beit Jann, n’a pas survécu. L’homme tombé dans la fosse est, lui aussi, décédé.

Le trou servait à jeter les déjections des chevaux d’un enclos à proximité. Les trois hommes ont perdu connaissance apparemment asphyxiés par les gaz toxiques et le manque d’oxygène créés par l’eau stagnante au fond de la fosse et les déchets jetés à l’intérieur. Un premier pompier s’est évanoui alors qu’il descendait pour tenter de sauver le jeune homme. Son collègue a alors essayé de lui venir en aide, et il a subi le même sort. D’après les témoins sur place, les pompiers ne portaient pas de masque à gaz, uniquement un casque.

Le commandant de la caserne de pompiers, Yoël Novik, a expliqué: ”Nous avons perdu le contact avec les pompiers qui étaient descendus dans la fosse. Une autre équipe a alors été envoyée, avec du matériel de protection et a commencé le sauvetage. Les deux premiers pompiers ont été trouvés dans un très mauvais état puis le jeune homme a été repéré”.

Ce dernier est un Palestinien de Hevron, qui se trouvait clandestinement sur le sol israélien. ”Nous essayons de comprendre pourquoi il est tombé, qui l’employait et pourquoi il se trouvait là”, a déclaré le commandant des pompiers.

Selon la police, il se pourrait qu’il ait été poussé dans la fosse et ne soit pas tombé accidentellement.

Hamoudi Omar, un des habitants, connaissait l’existence de cette fosse qui se trouvait sur son terrain. Il prétend même que c’est lui qui s’occupait de la nettoyer une fois par semaine et que le reste du temps, elle était condamnée avec de la ferraille et des pierres. Il rejette l’hypothèse selon laquelle, les pompiers et l’homme tombé dans la fosse ont été asphyxiés par des gaz toxiques: ”Il n’y a rien dedans. J’ai nettoyé la terre, je nettoie chaque semaine, j’enlève tous les déchets”.

Adnan Assa’ad, le pompier qui a trouvé la mort lors de ce sauvetage, était âgé de 40 ans et père de trois enfants. En plus de ses activités de pompier, il était aussi volontaire au sein de Maguen David Adom.

Son ministre de tutelle, Itamar Ben Gvir, lui a rendu hommage: ”C’est le coeur brisé que j’ai appris la nouvelle du décès du soldat du feu, Adnan Assa’ad de Beit Jann, qui s’est comporté avec un héroïsme admirable, au prix de sa vie, lors d’une mission de sauvetage d’un jeune homme tombé dans une fosse. Dans ces moments difficiles, je présente mes plus sincères condoléances à sa chère famille et je prie pour la santé du second soldat du feu qui se trouve entre la vie et la mort”.