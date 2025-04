Des résultats exceptionnels pour la délégation israélienne aux Olympiades européennes de mathématiques pour filles (EGMO), qui se sont tenues cette année à Pristina, capitale du Kosovo : l’équipe a remporté deux médailles d’or et deux mentions honorables, suscitant fierté et admiration.

Neta Ilani, élève de terminale au lycée Darsheit à Rehovot, a décroché une médaille d’or et s’est classée 5e sur 219 concurrentes venues de 56 pays. Elle est membre des équipes nationales israéliennes de physique et d’informatique, et ancienne élève de la délégation scientifique junior.

Olga Basov, en classe de première au lycée municipal Gimmel de Haïfa, a elle aussi obtenu une médaille d’or et s’est classée 11e au classement mondial.

Deux autres participantes se sont également illustrées :

Maayan Ravid, élève de terminale au lycée du Kfar Hayarok (Tel Aviv), a reçu une mention honorable. Elle est membre de l’équipe nationale israélienne de biologie.

Maya Cohen, en première dans le même établissement, a également reçu une mention honorable. Elle représente Israël dans l’équipe nationale d’informatique.

L’Olympiade EGMO, organisée chaque année, rassemble les meilleures jeunes mathématiciennes du monde pour deux jours de compétition intense. Les participantes y résolvent des problèmes complexes en mathématiques élémentaires, algèbre, combinatoire, géométrie et théorie des nombres. C’est la dixième année consécutive qu’Israël prend part à cette prestigieuse compétition.