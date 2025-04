Deux jeunes orthodoxes âgés de 19 et 22 ans qui ne se sont pas présentés à leur convocation à l’armée ont été arrêtés à l’aéroport Ben Gourion alors qu’ils tentaient de voyager à l’étranger.

Ils étudient à la yeshiva de Slabodka et de Kiryat Malaha. Ils ont été incarcérés.

Il ne s’agit pas du premier cas, déjà plusieurs étudiants en yeshiva qui ont refusé de se présenter pour être enrôlés dans Tsahal ont été arrêtés.

Ces arrestations sont rendues possible du fait de l’expiration de la loi qui dispensait jusqu’à maintenant les jeunes orthodoxes du service militaire et de l’absence d’une nouvelle loi votée par la coalition. Le sujet est épineux et source de tensions importantes au sein de la majorité parlementaire qui est composée en partie par les partis orthodoxes s’opposant à toute loi qui contraindrait les étudiants en yeshiva à s’enrôler.

Depuis le début de la guerre Glaives de fer, cette question est au coeur des débats et agite beaucoup la société israélienne. En effet, Tsahal manque d’effectifs et certains réservistes ont effectué plus de 400 jours de réserve depuis le 7 octobre 2023. Un appel au »partage du fardeau militaire » est lancé par une large frange de la population israélienne désormais.