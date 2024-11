Deux jeunes Israéliens qui vivent dans l’avant-poste de Tsur Harel près de Ramallah ont été pris dans une embuscade tendu par des terroristes palestiniens sur la route pour rentrer chez eux.

Les terroristes les ont attaqués à coups de bâton et pierres. Ils ont cassé les fenêtres et le pare-brise de la voiture des deux jeunes qu’ils ont blessés.

Malgré leurs blessures, ils ont réussi à repousser leurs agresseurs et ont appelé l’armée. Sur place, une émeute a éclaté entre les terroristes et les amis des victimes.

Les deux blessés ont été évacués à l’hôpital.

M., l’un des blessés, décrit : “Nous étions en route vers la colline, quand soudain plusieurs Arabes nous ont attaqués et ont encerclé notre voiture. Ils nous ont lancé des pierres et nous ont frappés à coups de bâton. C’est un vrai miracle, ils ont failli nous tuer. Dieu merci, nous avons réussi à les repousser et à appeler l’armée et nos amis qui, ensemble, ont repoussé les terroristes vers leur village.”