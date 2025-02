Suite aux récentes controverses impliquant Kanye West et ses messages antisémites, deux publicitaires israéliens ont lancé une riposte virale utilisant l’intelligence artificielle.

Guy Bar et Uri Bjerno, de l’agence de communication Elevaitor, ont créé une vidéo mettant en scène des célébrités juives générées par IA – dont Scarlett Johansson, Steven Spielberg et Mark Zuckerberg – sur fond de « Hava Nagila ».

Tous portent un T-Shirt avec un magen david et une main faisant un d’honneur, réplique aux T-Shirt avec croix gammée vendus par Kanye West sur son site Yeezy . « Nous voulions transmettre un message fort : nous ne sommes pas des gens petits et faibles. Assez, c’est assez », a expliqué Guy Bar à la chaîne israélienne N12.

La campagne, devenue virale en moins de 24 heures avec « des dizaines de millions de vues » selon ses créateurs, a rapidement attiré l’attention internationale, de Singapour au Brésil.

Cependant, cette initiative a soulevé des questions éthiques. Scarlett Johansson, réagissant dans People Magazine, a exprimé son inquiétude : « Bien que je condamne tout discours antisémite, le potentiel de discours haineux amplifié par l’IA représente une menace plus grande. Nous devons contester son utilisation abusive, ou nous risquons de perdre le contrôle de la réalité. »

Face aux questions juridiques, Guy Bar défend leur démarche : « C’est un acte social et non commercial. Quand il s’agit d’expression créative et de liberté artistique, les limites ne sont pas complètement définies par la réglementation. »