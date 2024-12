Deux habitants de Jérusalem, Assalam et Tahar Assili, âgé de 31 et 33 ans, ont été mis en examen pour espionnage au profit du Hezbollah et pour tentative de port d’arme illégal.

D’après l’acte d’accusation, ils ont pris contact avec une femme du nom de Dania via un groupe whatsapp, lui ont transmis des renseignements sur Israël, alors même qu’ils savaient qu’elle était membre du Hezbollah.

Parmi les renseignements transmis: des photos de la région de Césarée, des articles de journaux sur la situation sécuritaire en Israël.

Ils devaient entrer en contact avec un cadre du Hezbollah et avaient pour cela acheter une carte SIM. Ce dernier leur a demandé des photos de la zone de Metula, ce qu’ils ont refusé de faire.

Par ailleurs, Assalam a été photographié avec une arme lors d’un passage à Jénine.

Les deux hommes sont accusés des délits de contact avec un agent étranger et de transmission d’informations à l’ennemi.