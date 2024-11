La police et le Shabak ont publié un communiqué ce soir (samedi) indiquant que plus tôt dans la soirée, vers 19h30, deux fusées éclairantes ont été lancées près du domicile du Premier ministre Netanyahou à Césarée et sont tombées dans le jardin de la propriété.

Il est précisé que ni le Premier ministre ni aucun membre de sa famille ne se trouvaient sur place au moment de l’incident.

Une enquête conjointe de la police et du Shabak a été ouverte pour retrouver les coupables: “Il s’agit d’un incident grave qui constitue une escalade dangereuse”, précise le communiqué.