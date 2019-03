Israël a exprimé sa satisfaction après l’annonce faite par la Roumanie et le Honduras de la prochaine ouverture d’une représentation diplomatique à Jérusalem. La nouvelle a été annoncée par leurs dirigeants lors de la journée d’inauguration de la conférence de l’Aipac à Washington.

Le président hondurien a indiqué devant l’assistance qu’il s’agira à terme d’une ambassade et qu’une représentation sera déjà ouverte dans la capitale israélienne avec effet immédiat. La représentation hondurienne à Jérusalem sera muée en ambassade dès que l’ambassade d’Israël à Tegucigalpa aura ouvert ses portes.



Vasilica-Viorica Dăncilă – Première ministre de Roumanie

Du côté de la Roumanie, la déclaration d’intention doit encore attendre l’aval du président roumain Klaus Iohannis qui n’avait pas entériné une première déclaration faite déjà l’an passé par la Première ministre Vasilica-Viorica Dăncilă. Mais depuis lors, des contacts ont eu lieu à haut niveau entre les deux Etats. Très applaudie, la Première ministre roumaine a déclaré devant l’assistance que “la Roumanie sera le plus ardent défenseur des droits de l’Etat d’Israël et du peuple juif dans le cadre de l’Union européenne, particulièrement maintenant qu’elle occupe la présidence tournante de l’UE”.

Le ministre du Tourisme Yariv Levin a rappelé ses visites l’an passé dans ces deux pays et l’impression très positive avec laquelle il en était sorti sur la volonté de leurs dirigeants d’aller dans cette direction. « Je remercie le président hondurien Juan Orlando Hernández et la cheffe du gouvernement roumain Vasilica-Viorica Dăncilă pour leur déclaration et je suis convaincu que de nombreux autres Etats suivront leur exemple », a déclaré le ministre.

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely a dit sa « fierté d’avoir participé aux préparatifs de cette décision lors de sa visite à Bucarest il y a quelques mois ». Elle a noté les succès impressionnants d’Israël sur le plan diplomatique « qui ne laissent à la gauche que le choix des mensonges et de l’intox pour attaquer le gouvernement et le Premier ministre Binyamin Netanyahou ».

La ministre à l’Egalité sociale Guila Gamliel était elle-aussi en Roumanie il y a trois semaines en mission de la part du Premier ministre et elle s’est dit heureuse d’avoir entendu de la bouche de la Première ministre qu’elle souhaite l’ouverture d’une ambassade à Jérusalem.

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a noté avec satisfaction: “La théorie du ‘tsunami’ diplomatique’ contre Israël s’écroule sous nos yeux et de nouveaux records sont battus. La fermeté des positions sur nos droits historiques sur Erets Israël et sur la justesse de notre cause a prouvé qu’elle est payante et il s’agit du résultat de la politique menée par le gouvernement Likoud sous la direction du Premier ministre Binyamin Netanyahou”.

Photo Avi Ohayaon / GPO