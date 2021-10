Les députés Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) et May Golan (Likoud) ainsi que des partisans se sont rendus à Kfar Qassem où deux policiers se sont fait agresser en fin de semaine dernière. Ils étaient accompagnés de partisans et ont exprimé leur soutien à la police israélienne devant la mairie de la ville. Le groupe était protégé par un important cordon policier et ont essuyé des cris « Allah ou-Akhbar » ainsi que des insultes de la part d’habitants de la ville, dont certains brandissaient le drapeau de l’OLP. Itamar Ben-Gvir a dit : « Les habitants d’Israël en ont marre d’être des pigeons. Nous sommes venus ici pour exprimer notre soutien à nos soldats et à nos policiers, pour leur dire que nous les aimons et voulons leur apporter notre aide. Quiconque lève la main sur un policier doit être tabassé. C’est le rôle du gouvernement mais il néglige malheureusement les soldats et les policiers ».

Le maire de Lod menacé

Lors du lancement du lobby parlementaire des villes mixtes, à la Knesset, le maire de Lod Yaïr Revivo a avoué être menacé, lui et sa famille, au niveau le plus élevé sur l’échelle des risques. Il explique qu’il paie le prix de son combat contre la criminalité et la violence arabe dans sa ville depuis qu’il a été élu. « Je suis peut-être aujourd’hui l’homme le plus haï dans la société arabe pour cela », a-t-il affirmé.

Yaïr Revivo a lancé un appel aux habitants arabes de Lod, leur disant que ce ne serait pas dans leur intérêt que les Juifs quittent la ville, car cela l’affaiblirait. Il dit ne pas avoir été surpris de l’éclatement des émeutes arabes. Enfin le maire a appelé les pouvoirs publics – gouvernement, parlement, police et justice – à être beaucoup plus fermes et sévères avec les fauteurs de troubles et émeutiers, dénonçant les peines ridicules infligées aux criminels.

Photos Yossi Zeliger / Flash 90