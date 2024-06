Plusieurs cas de personnes contaminées par le virus du Nil occidental ont été détectés en Israël ces derniers jours. Hier (samedi) on apprenait le décès de deux femmes, probablement de cette maladie généralement propagée par des moustiques. Il s’agit de deux femmes de 80 ans, l’une originaire de Petah Tikva, la seconde de Rosh Haayin.

Huit patients sont hospitalisés avec des symptômes de ce virus à l’heure qu’il est dont deux dans un état grave.

Asymptomatique dans 80 % des cas, l’infection peut cependant provoquer chez de la fièvre, des céphalées, des nausées, une éruption cutanée et un gonflement des ganglions.

Selon le Dr Sharon Elroy Preiss, directrice des services de santé publique, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de l’existence de plusieurs cas de la maladie en Israël. ”Il faut faire des tests. Les symptômes disparaissent chez la plupart des personnes qui en souffrent. Ce que nous constatons d’inhabituel cette année, c’est simplement que la fièvre du Nil a commencé plus tôt et cela est dû à la météo. C’est probablement à cause de la chaleur et de l’humidité”, a affirmé Preiss.

“Il faut utiliser des moyens pour se prémunir contre les moustiques. Il n’existe pas de vaccin pour le moment”, a-t-elle souligné. “La situation ne m’inquiète pas, nous la suivons. Cela fait partie du réchauffement climatique.”