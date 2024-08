Cette nuit (dimanche à lundi) à 3h, d’importantes forces de police, des gardes-frontières, du Yassam et de l’administration civile, ont détruit deux avant-postes dans le Binyamin: Guivat Tsur Harel et Oz Tsion. C’est la troisième fois que les autorités de l’Etat détruisent l’avant-poste de Guivat Tsur Harel et plusieurs de ses habitants ont reçu des ordres d’éloignement administratifs.

A Guivat Tsur Harel, des habitations, un enclos de chèvres et la route d’accès à l’avant-poste ont été détruits, à Oz Tsion, la maison d’un couple qui doit se marier dans deux semaines.

Les habitants n’ont pas pu sortir leurs affaires des maisons avant leur destruction.

Shmouel Hazani, qui doit se marier prochainement et dont la maison a été détruite, a déploré: ”Il est triste de constater qu’alors que nos proches se battent dans Tsahal et se trouvent sur le front, l’Etat d’Israël, attaqué par des ennemis de toutes parts, et les services de sécurité décident que nous sommes le véritable ennemi et envoient d’importantes forces pour détruire notre maison et empêcher le développement de la présence juive en terre d’Israël. Nous ne nous laisserons pas briser, nous reviendrons construire notre maison”.