Vendredi soir, deux attentats à la voiture piégée ont été déjoués dans le Gush Etzion.

Deux terroristes d’une vingtaine d’années, de Hébron, ont tenté, à bord de deux véhicules piégés qui ont pris la route 60, de mener deux attaques, la première visant la station-service au carrefour du Goush et l’autre vers Carmei Tsour.

L’une des voitures a sans doute explosé plus tôt que prévu et le terroriste qui en est sorti dans la station-service au carrefour du Goush a été tué lorsqu’il a attaqué les forces de Tsahal. La deuxième voiture piégée a explosé après avoir pénétré dans la localité voisine de Carmei Tsour, et la patrouille de sécurité l’a percutée et a ouvert le feu sur le deuxième terroriste, qui a également été éliminé.

Deux soldats ont été légèrement blessés au cours de ces attaques.

Plus de sept heures après le début de l’attaque, le Commandement de la Défense passive a annoncé que l’infiltration terroriste à Carmei Tsour avait pris fin et que les habitants pouvaient sortir de chez eux.