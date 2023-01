Un terroriste a ouvert le feu hier soir (vendredi) dans une synagogue du quartier de Neve Yaakov à Jérusalem et à proximité de celle-ci.

Le bilan est dramatique: sept personnes ont été assassinées et trois blessées.

Le décès de cinq des victimes – quatre hommes âgés de 60, 50, 25 et 20 ans et une femme de 60 ans – été constaté sur place. Deux autres victimes – un homme de 30 ans et une femme de 70 ans – ont succombé à l’hôpital à leurs blessures.

Trois blessés sont hospitalisés: un homme et une femme avec des blessures de moyenne gravité et un jeune de 15 ans gravement blessé.

Le terroriste, un arabe israélien de 21 ans, originaire du quartier A-Tur a été éliminé. Dans un premier temps, il a pris la fuite à bord de son véhicule après avoir perpétré son crime. Il s’est dirigé en direction du quartier de Beth Hanina. Là, il a été identifié par des policiers qui avaient monté un barrage. Le terroriste est sorti de son véhicule et a ouvert le feu sur les policiers. Après plusieurs échanges de coups de feu qui ont duré cinq minutes, les policiers ont réussi à éliminer le terroriste.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir et le chef de la police Kobi Shabtaï se sont rendus immédiatement sur les lieux de l’attentat. Par la suite le Premier ministre Binyamin Netanyahou est arrivé aussi.

»Il s’agit de l’un des attentats les plus terribles que nous ayons connu ces dernières années. Notre coeur est avec les familles des victimes et nous souhaitons un prompt et rapide rétablissement aux blessés. Je veux féliciter les policiers qui sont arrivés en quelques minutes. Mais même quelques minutes sont parfois trop longues. A la sortie de Shabbat, le cabinet de sécurité se réunira. Nous avons déjà pris des décisions à effet immédiat », a déclaré Netanyahou sur place.

Dans la soirée, des manifestations de joie ont eu lieu à Ramallah et dans différentes localités arabes pour célébrer l’attentat. Le Hamas a félicité »l’acte héroïque ».

Des prisonniers sécuritaires qui ont laissé éclater leur joie ont été placés à l’isolement.

Samedi matin, un deuxième attentat a été perpétré par un arabe israélien de 13 ans. Il a tiré avec un pistolet sur des passants dans la Cité de David et a fait deux blessés avant d’être neutralisé.

L’un des blessés, âgé de 23 ans, officier dans les parachutistes a réussi à tirer et à neutraliser le terroriste. Il est actuellement hospitalisé dans un état grave. Le second blessé est le père du premier, il est âgé de 47 ans, lui aussi dans un état grave.