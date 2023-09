Le Shabak a arrêté, au début du mois d’août, deux Arabes israéliens originaires de Tulkarem pour avoir fait passer en Israël depuis la Jordanie des charges explosives.

Ils ont été repérés alors qu’ils avaient en leur possession des charges explosives en état de marche et des pistolets. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Au cours de leur interrogatoire, il s’est avéré que les deux hommes avaient été recrutés par le Djihad islamique à Djénine. Ils ont aussi reconnu être impliqués dans d’autres opérations de contrebande d’argent pour des terroristes du camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem, en sachant pertinemment qu’il servirait à financer des activités terroristes. Ils ont également décrit d’autres actions terroristes en préparation qui leur ont été révélées par des terroristes de Nur Shams.

Le Shabak a déclaré: ”Cette affaire illustre, une fois de plus, les efforts fournis par les acteurs terroristes pour promouvoir des actions militaires contre les forces de Tsahal et les citoyens de l’Etat d’Israël ainsi que les tentatives répétées et incessantes de contrebande d’armes aux frontières de l’Etat”.