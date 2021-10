Le directeur-général de l’organisation Shovrim Shetika, Avner Gervariyahou, s’est rendu au Congrès américain et a rencontré l’élue la plus virulemment anti-israélienne, Ilhan Omar. Après leur entretien chaleureux, Gevariyahou a twitté : « Merci, Ilhan pour cette excellente rencontre. Nous avons parlé des six organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme (sic) qui ont été mises hors-la-loi la semaine dernière de manière honteuse, du renforcement progressif de l’occupation ainsi que de la violence croissante des colons envers les Palestiniens ».

Ce genre de fréquentation ainsi que la teneur du message démontrent de manière claire que « Shovrim Shetika » est loin d’être un innocent mouvement qui cherche à démasquer d’éventuels manquements à l’éthique militaire dans Tsahal mais se révèle être un maillon dans la longue chaîne des organisations qui combattent et diabolisent l’Etat d’Israël.

Photo Shovrim Shetika