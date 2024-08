En mars 2022, Moïshi Kleinerman, alors âgé de 16 ans, disparait dans la région de Meron. Depuis, la police est à sa recherche.

Cette semaine un développement est survenu dans l’affaire qui pourrait constituer une piste sérieuse.

L’Angleterre a extradé vers Israël Solomon Abramov, 37 ans, originaire de Jérusalem, un homme accusé d’agressions sexuelles par deux mineurs de 15 ans. Ce nom est déjà connu des services de police puisqu’il avait été identifié comme l’une des dernières personnes ayant croisé Moïshi Kleinerman avant sa disparition.

Il y a un an, la police l’avait arrêté et interrogé. Abramov avait reconnu qu’il était avec le jeune Moïshi avant sa disparition et qu’ils s’étaient rendus ensemble dans différents endroits. Mais il a assuré ne pas l’avoir touché, ne lui avoir rien fait de mal et ne pas savoir ce qu’il était devenu.

Faute de preuves concluantes, la police avait été contraint de le relâcher. Peu de temps après, il partait s’installer en Angleterre.

Désormais, il est mis en examen pour agressions sexuelles sur deux mineurs, des faits qui se sont déroulés, il y a trois ans. Il continue, cependant, de nier toute implication dans la disparition de Moïshi Kleinerman et affirme ne pas l’avoir tué.