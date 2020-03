Le premier ministre a donné une nouvelle conférence de presse à propos du Coronavirus. Après avoir rappelé une nouvelle fois les consignes d’hygiène et de comportement social et expliqué que la progression de la maladie est exponentielle, il a annoncé une nouvelle mesure, sans doute la plus spectaculaire depuis l’apparition de la maladie: la fermeture des écoles et des universités. Ne seront toutefois pas concernés les établissements d’éducation spécialisée, ceux de le jeunesse en déshérence, les internats, les villages de jeunesse, les crèches et les jardins d’enfants. Pour toutes ces exceptions, le Premier ministre a annoncé que des mesures adaptées seront prises. Pour répondre aux critiques, la plupart du temps de mauvaise foi, qui sont faites à propos de la politique menée par le gouvernement face au Coronavirus, le Premier ministre a cité un article paru dans le magazine américain Foreign Policy qui place Israël parmi les pays du monde qui se mesurent le mieux à cette pandémie.

La deuxième annonce spectaculaire du Premier ministre, reprise ensuite par le ministre des Finances Moshé Cahlon et le ministre de l’Education a été d’inviter l’opposition sioniste à former ensemble « encore ce soir » un gouvernement d’urgence nationale pour un temps limité et bloquer d’ici là la situation politique complexe, afin de combattre ensemble ce fléau et sauver des vies humaines. Il a rappelé le gouvernement d’union nationale qui avait été créé avant la Guerre des Six jours en 1967.

Un tel appel à l’union nationale avait déjà été lancé dans la journée de jeudi par le ministre de la Défense Naftali Benett, le président d’Israël Beiteinou Avigdor Lieberman et le député Yoaz Hendel de Bleu-Blanc.

Bleu-Blanc qui ne peut décemment (et politiquement) pas refuser cet appel a fait savoir que s’il reçoit une invitation officielle pour entamer des pourparlers il sera au rendez-vous. Sans plus de détails.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90