Face aux provocations et l’agressivité iraniennes dans le détroit d’Ormuz, les Américains ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Le secrétaire d’Etat US Mike Pompeo a annoncé que les Etats-Unis vont former une coalition militaire navale qui accompagnera chaque navire qui traversera le détroit. Les forces navales américaines en constitueront l’élément central.

L’Iran détient toujours un cargo britannique ainsi que les vingt-trois membres de l’équipage.

Photo Illustration