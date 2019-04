Dans le cadre de sa guerre d’usure contre Israël, accentuée encore en cette période d’élections, le Hamas avait prévu cette semaine le déclenchement d’une grève de la faim des terroristes détenus dans les prisons israéliennes. ce mouvement, qui devait être progressif, devait trouver son apogée le 17 avril, « journée des prisonniers » marquée par l’organisation terroriste.

À l’origine de cette grève, l’installation de systèmes de brouillage qui doit empêcher les détenus de converser avec l’extérieur au moyen de téléphones portables introduits clandestinement par des complices. Cette mesure toute justifiée avait d’abord provoqué des mouvements de vandalisme et de mutinerie avec en « apothéose » l’agression au couteau d’un gardien, gravement blessé . Les services pénitentiaires ont entamé des négociations avec les représentants des détenus et ont annoncé dimanche soir qu’un accord provisoire avait été trouvé et que la grève est reportée.

Selon cet accord, le système de brouillage ne sera pas supprimé mais un téléphone public sera installé dans chaque aile des prisons, avec systèmes d’écoute. Toutes les autres revendications des détenus (!) seront étudiées après les élections. Il s’agit notamment des visites de familles, de suppressions de sanctions prises contre certains détenus et d’amélioration des conditions de détention…

Photo Moshé Shaï / Flash 90