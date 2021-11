Après deux ans d’enquête grâce notamment à un agent du milieu repenti infiltré dans la pègre arabe, plus de mille cinq cent policiers, gardes-frontières et membres d’unités spéciales et ont fait une descente dans des villages de Galilée et mis la main sur des dizaines d’armes à feu illégalement détenues ainsi que des munitions et des engins explosifs Plusieurs dizaines d’individus ont été arrêtés. Selon le porte-parole de la police, il s’agit du plus grand coup de filet de ce type depuis la création de l’Etat d’Israël. La plupart des armes proviennent des territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne. Il s’agit à la fois d’une très belle prise pour laquelle il convient de saluer la police mais d’une goutte d’eau dans l’océan du nombre colossal d’armes illégales détenues par les organisations mafieuses arabes israéliennes.

Vidéo :

Photo porte-parole de la police