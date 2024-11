Cela va faire 20 jours qu’Eli Feldstein, porte-parole militaire du Premier ministre, est détenu dans une cellule du Shabak. Pendant près de 10 jours après son arrestation, il n’a même pas eu le droit de voir un avocat.

Au bout de tant de jours de détention, beaucoup se demandent pourquoi Feldstein est toujours retenu par les services du Shabak.

Pour le cabinet du Premier ministre, il s’agit d’une détention de nature politique: ”Il est douloureux de voir que la vie de jeunes gens est en train d’être détruite sur la base de fausses accusations afin de nuire au pouvoir de droite. Dans un Etat démocratique, on n’arrête pas les gens pendant 20 jours dans une cellule du Shabak pour une fuite, tout en l’empêchant de voir un avocat pendant de longs jours, et ce uniquement pour porter de fausses accusations contre le Premier ministre. Ce mauvais traitement est d’autant plus scandaleux qu’aucune enquête n’a été ouverte sur le flot de fuites à caractère pénal du cabinet et de l’équipe de négociations pendant toute l’année de guerre. Ces fuites à caractère pénal ont exposé l’Iran, le Hezbollah et le Hamas à des informations sécuritaires sensibles et ont causé du tort à la sécurité d’Israël ainsi qu’à la libération des otages”.

Au sein du monde médiatique aussi, on s’interroge. Ainsi, Michaël Shemesh, journaliste de Kan 11, a tweeté: ”Selon moi, concernant les arrestations: cela dépasse toute proportion”.

Dafna Liel, journaliste de la chaine N12: ”Au sujet l’affaire Eli Feldstein: 20 jours dans les cellules du Shabak, il s’agit de mesures qui doivent être réservées à la transmission d’informations à l’ennemi et pas au journal Bild allemand et ce sans contester le fait qu’il faille vérifier en profondeur ce qu’il s’est passé. Il est temps que nous recevions des réponses sur ce qui justifie une détention aussi longue et draconienne”.

La rumeur qui court est celle que les enquêteurs tentent de convaincre Feldstein de devenir ”témoin protégé” en mettant en cause directement le Premier ministre, comme cela a été fait avec d’autres de ses collaborateurs dans les dossiers pour lesquels Netanyahou est actuellement jugé.