Tsahal a donné un nom à l’opération en cours en Syrie depuis la chute du dictateur Bachar El Assad: Flèche du Bachân – du nom biblique du territoire situé à l’ouest du Plateau du Golan.

350 avions de chasse ont participé jusqu’à maintenant à cette opération qui consiste à anéantir les capacités militaires du régime d’Assad afin que celles-ci ne tombent pas dans des mains hostiles.

Plus de 320 cibles ont été attaquées de Damas à Tartous dont des tanks, des avions, des hélicoptères, des navires, des systèmes de défense anti-aérienne, des missiles, des roquettes, des sites de fabrication d’armes, des entrepôts d’armes, des missiles scuds, des missiles de croisière, des missiles antinavires, des drones, et d’autres. 70 à 80% des capacités militaires du régime d’Assad ont déjà été détruites.

Dans la zone tampon, les forces terrestres poursuivent aussi leur prise de contrôle afin de protéger la frontière.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, était aujourd’hui sur une base de la marine à Haïfa où il a déclaré: ”Tsahal agit ces derniers jours en Syrie pour détruire les capacités stratégiques qui menacent l’Etat d’Israël. La marine oeuvre pour anéantir la flotte syrie et le fait avec succès. Je préviens les chefs des rebelles en Syrie: ceux qui suivront le chemin d’Assad finiront comme Assad. Nous ne permettrons pas à une entité islamiste extrémiste d’agir contre l’Etat d’Israël. Nous ferons tout pour éliminer la menace”.

Il a ajouté: ”Avec le Premier ministre, j’ai donné à Tsahal l’instruction de créer une zone de défense démilitarisée et de garantir qu’aucune menace ne provienne du sud de la Syrie, sans présence israélienne permanente pour empêcher l’installation et l’organisation d’une force terroriste en Syrie et la création d’une réalité qui serait identique à ce qui existait au Liban et à Gaza avant le 7 octobre. Nous ne le permettrons pas, nous ne tolérerons aucune menace sur l’Etat d’Israël, nous continuerons à agir avec force pour éliminer les menaces”.

Dans ce contexte, des responsables israéliens ont affirmé que l’opération en Syrie touchait à sa fin et devrait se terminer dans les jours à venir.

L’ONU, de son côté, demande ”l’arrêt des mouvements” et des ”frappes israéliennes” en Syrie. “Il est très inquiétant de constater des frappes et des mouvements israéliens sur le territoire syrien. Cela doit cesser. C’est extrêmement important”, a déclaré Geir Pedersen, l’émissaire spécial de l’ONU pour la Syrie, lors d’une conférence de presse à Genève.