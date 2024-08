Les forces de l’ordre ont procédé ce matin (mercredi) à la destruction d’une construction illégale dans la localité bédouine d’Umm Batin, dans le Neguev.

La population sur place s’est opposée et des dizaines d’habitants ont brûlé des pneus, ont jeté des pierres et s’en sont pris aux forces de police.

Depuis l’arrivée d’Itamar Ben Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale, le nombre de destructions de constructions illégales dans le Negev a considérablement augmenté.

D’après les données publiées par l’institut national des statistiques, une augmentation de 33% a été constatée entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023 et de 14% entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024. Une augmentation qui atteint 51% si l’on compare le premier semestre 2022 avec le premier semestre 2024.

Le ministre Ben Gvir a déclaré avec satisfaction: ”Voilà à quoi ressemble l’autorité. Je suis fier de cette augmentation drastique des destructions de constructions illégales dans le Neguev, liées à une politique claire sous mes instructions. Le temps où les autorités fermaient les yeux sur les constructions illégales et la confiscation des terres de l’Etat est révolu”.