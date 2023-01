Deux jours après la destruction de l’avant-poste Or Haïm, les forces de sécurité ont procédé à l’évacuation et la destruction de plusieurs constructions illégales palestiniennes dans le Goush Etsion près de Beth Lehem.

Des inspecteurs de l’administration civile sont arrivés ce matin (dimanche) pour faire évacuer des dizaines de batiments illégaux palestiniens. Ils ont commencé par une déchetterie qui polluait considérablement et nuisait à la santé des habitants et à l’environnement. Des batiments habités ont également été évacués et détruits ce matin par les forces de l’ordre, toujours près de Beth Lehem.

« Les opérations d’application de la loi qui se sont déroulées aujourd’hui font partie des efforts de l’administration civile afin d’enrayer le phénomène de constructions illégales qui nuisent à la vie des riverains et à leur sécurité », a-t-on affirmé au sein de l’unité de coordination des activités du gouvernement en Judée-Samarie.

« Les forces de sécurité ont procédé à trois opérations d’application de la loi dans le secteur palestinien concernant des constructions illégales et sans autorisation des autorités habilitées », a publié l’administration civile.

Ces destructions interviennent sur fond de crise gouvernementale autour de l’évacuation de l’avant-poste Or Haïm vendredi dernier. Ce point de peuplement fondé dans la nuit de jeudi à vendredi par quelques dizaines de Juifs, à la mémoire du Rav Haïm Druckman, a été démantelé, à peine cinq heures plus tard.

Betsalel Smotrich, ministre au sein du ministère de la Défense responsable de l’administration civile de Judée-Samarie, s’était opposé à cette opération et avait demandé d’attendre au moins jusqu’à dimanche (aujourd’hui) pour décider du sort de cet avant-poste.

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, en a décidé autrement et Or Haïm a donc été évacué.

En représailles, les ministres de la Tsionout Hadatit ont boycotté ce matin, le conseil des ministres. Ils demandent à Netanyahou de respecter les accords de coalition et d’intervenir afin que Yoav Galant cède à Betsalel Smotrich l’autorité qui lui revient sur l’administration civile de Judée-Samarie.

Itamar Ben Gvir, quant à lui, était présent ce matin au conseil des ministres et a demandé l’évacuation du point de peuplement bédouin illégal de Han El Ahmar: »Il est inconcevable qu’il y ait une loi pour les Juifs et une autre pour les Arabes », a-t-il déclaré à l’entrée de la salle du conseil des ministres.