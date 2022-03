Ce matin, d’importantes forces de police, mais aussi des soldats sont arrivés dans les points de peuplement Maoz Esthet et Aïra Sha’har afin de les détruire.

Ces deux implantations se situent dans la région du Binyamin, près du yishouv Kohav Hasha’har. Ahouvia Sandak, z’l, qui a été tué, il y a quelques mois lors d’une course poursuite avec la police dans la région, habitait Maoz Esther. Aujourd’hui 5 familles y vivent, elles sont 3 à Aïra Sha’har.

Ce sont 400 hommes qui ont été mobilisés aujourd’hui pour évacuer les habitants de ces lieux et détruire les habitations mais aussi les synagogues sur place, dont l’une portait le nom d’Ahouvia.

Afin de prévenir tout débordement, des barrages ont été installés tout autour de la zone pour empêcher les gens d’arriver sur les lieux. Certains de ces barrages sont tenus par des soldats de l’unité des parachutistes, ce qui a beaucoup fait réagir les habitants de la région qui ne comprennent pas que l’on utilise les soldats contre eux.

Les habitants de Aïra Sha’har ont accusé le gouvernement de les ramener à l’époque du désengagement de Gaza. « L’utilisation croissante par le gouvernement des soldats de Tsahal contre les habitants des implantations montre qu’en son sein se trouvent des gens décomplexés qui ne reculeront devant rien dans leur lutte déterminée contre la présence juive en Judée-Samarie ».

Ils reprochent, notamment aux députés de Yamina d’être hypocrites envers eux et d’assister le ministre de la Défense, Benny Gantz dans »sa guerre ouverte contre la présence juive en Judée-Samarie ».

Hier, les dirigeants des conseils régionaux de Judée-Samarie ont boycotté une rencontre prévue avec Benny Gantz pour protester contre ce qu’ils qualifient de gel de facto de la construction depuis l’entrée en fonction du gouvernement. En effet, une réunion de la commission de construction doit se tenir tous les trois mois. Or depuis un an, elle ne s’est réunie qu’une seule fois. Les présidents des conseils régionaux et celui du Conseil Yesha ont donc fait savoir que tant qu’une date ne serait pas fixée, ils ne voyaient pas l’intérêt de rencontrer le ministre de la Défense.