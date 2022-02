Deux mois après l’attentat qui a coûté la vie à Yehouda Dimentman hy »d à ‘Homesh, Tsahal a détruit l’étage de la maison dans laquelle habite Mahmoud Gharadat, le terroriste à Silat a-Hartiya, près de Jénine. Les soldats et les gardes-frontières ont été accueillis par des centaines d’émeutiers qui ont lancé des pierres, des engins piégés, des cocktails Molotov et on même ouvert le feu. Nos forces ont répliqué, faisant un mort et un blessé grave parmi les terroristes.

La semaine dernière, le Parquet militaire a mis en examen les terroristes qui ont commis l’attentat. Selon le chef d’accusation, qui se base sur l’enquête, les terroristes avaient « très bien » préparer leur méfait avec l’intention de commettre un attentat beaucoup plus meurtrier, de rendre leur capture quasi impossible et même de kidnapper la dépouille d’une de leurs victimes.

Photo Famille