Tsahal a détruit cette nuit, près de Djénine, la maison des terroristes qui ont assassiné le Major Bar Falah, z’l, au mois de septembre dernier.

Au moment de l’arrivée des forces israéliennes, des affrontements ont éclaté avec les habitants du village. Deux Palestiniens armés ont été tués et huit autres blessés. Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs des soldats israéliens.

Bar Falah, z’l, a été tué le 14 septembre lors d’un affrontement avec des terroristes au passage de Jalama, au nord de Djénine.

Il était le commandant adjoint de l’unité commando de Nahal qui était intervenue cette nuit-là lorsque deux suspects avaient été reperés par une sentinelle.

Dans un premier temps, ils ont été pris pour des clandestins et les soldats n’étaient pas certains qu’ils soient armés. Ils ont procédé au protocole d’arrestation en fonction de cette donnée.

Or, les suspects étaient en réalité en possession d’armes automatiques et ils ont ouvert le feu sur les soldats lorsqu’ils se sont approchés. Les deux terroristes ont été éliminés.

Bar Falah avait 30 ans. Il avait servi plusieurs années dans l’unité Oketz et un mois avant sa mort, il avait été nommé commandant adjoint du commando de Nahal.

En 2019, à l’occasion de Yom Hazikaron, il avait écrit: »En ce jour, nous apprenons qu’il y a une chose qui dépasse la vie elle-même. Il y a quelque chose pour lequel nous sommes prêts à sacrifier nos vies: l’Etat d’Israël. C’est à cela que je penserai quand la sirène retentira, quand je me tiendrai debout avec tout le peuple d’Israël en silence. Je me souviendrai de tous ces héros, mais je ne baisserai pas la tête. Je lèverai la tête vers le haut, dans un regard déterminé vers le drapeau que je porte sur la poitrine, avec fierté car ils sont tous mes frères, courageux et téméraires qui dans les moments de vérité mettent leur volonté personnelle de côté et donnent leur âme pour sanctifier le nom de D ieu, le peuple et la terre ».