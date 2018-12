Les forces de Tsahal, des gardes-frontières et des fonctionnaires de l’Administration civile ont procédé à la destruction de la maison du terroriste qui avait assassiné le soldat de l’unité Douvdevan Vladimir Lubersky hy”d.

Vladimir Lubarsky hy”d – Photo famille

Au mois de mai, lors de la recherche de terroristes dans le village d’El-Omri, un terroriste juché sur le toit d’un immeuble avait propulsé un lourd bloc de pierre sur une patrouille. Vladimir Lubersky hy”d avait été tué sur le coups. Le terroriste, Islam Youssef Abou Hamid n’avait été retrouvé que plusiques semaines après son crime.

Les préparatifs précis de la destruction de l’appartement situé dans un immeuble de quatre étages ont été perturbés par des troubles d’opposants à cette destruction. Tsahal a dû enployer des moyens de dispersion de manifestations pour assurer la bonne marche des opérations.

Le père du malheureux soldat a salué cette destruction mais a appelé le gouvernement et Tsahal a prendre des mesures supplémentaires pour combattre et dissuader les terroristes. Il a remercié le mouvement Im Tirtsou et l’avocat Morris Hisrch pour leur aide dans son combat judiciaire.

L’Autorité Palestinienne a condamné cette destruction. Hussein A-Sheikh, haut responsable au sein de l’AP a annoncé qu’Abou Mazen a ordonné la reconstruction immédiate du logement du terroriste!

Photo porte-parole Tsahal