Au terme d’une bataille juridique, les maisons de deux terroristes responsables de la mort de Yehouda Dimentman; H’yd, ont été détruites.

Il s’agit plus précisément de la maison de l’un des deux et de l’étage d’une autre maison où habitait le second.

Tsahal a procédé à la destruction cette nuit après un long et difficile processus juridique, suite à l’appel déposé par les familles des terroristes.

Pendant l’opération, des émeutes violentes ont éclaté. Des Palestiniens ont jeté des pierres, des bouteilles incendiaires et des engins explosifs sur les forces israéliennes. Les soldats ont répliqué par des tirs et différents moyens de disperson des foules. Ils ont également essuyé des coups de feu auxquels ils ont répliqué afin de finir leur mission.

Yehouda Dimentman, 25 ans et père d’un enfant, avait été assassiné, mi-décembre, par des terroristes palestiniens près de Homesh en Samarie.