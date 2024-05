Des centaines de policiers accompagnés de personnel de l’administration civile ont détruit ce matin (mardi) les avant-postes illégaux Or Meïr et Sdé Yonathan dans le Binyamin.

Ces deux points de peuplement étaient occupés par des jeunes et quelques familles qui y travaillaient la terre et y élevaient des troupeaux. Les habitants font face régulièrement ces dernières semaines à des incendies déclenchés volontairement par des Arabes.

Les policiers ont détruit les habitations et les enclos des troupeaux. Ils ont également confisqué du matériel servant notamment à éteindre les incendies.

Les accès aux deux avant-postes ont été bloqués par les forces de l’ordre afin d’éviter tout débordement sur place.

Les habitants sont indignés: ”Le fait que pendant que le terrorisme sévit en Judée-Samarie, et qu’hier encore nous avons dû lutter contre un incendie géant déclenché par des Arabes, l’Etat décide d’envoyer des centaines de policiers pour détruire un point de peuplement juif est insupportable. Où étiez-vous ces dernières semaines quand les champs pour les troupeaux en Judée-Samarie sont partis en fumée? Où êtes-vous quand des Juifs se font caillasser sur les routes? Au lieu de protéger ses citoyens l’Etat a décidé se matin de se joindre à l’ennemi qui tente de porter atteinte à la présence juive par tous les moyens”.

Ils ont également des reproches à formuler à l’encontre du gouvernement de droite et du ministre Smotrich en particulier: ”De manière systématique, le ministre Smotrich ne fait rien lorsqu’il s’agit de la destruction de nouveaux points de peuplement. Hier il a clairement dit qu’il ne se mêlerait pas. Toute personne sensée sait que sans ces nouvelles collines qui freinent le développement arabe sur ces territoires et qui permettent de constituer une continuité territoriale juive, la présence juive en Judée-Samarie n’a pas d’avenir. La destruction de ce matin est une tache honteuse pour Smotrich et le gouvernement de droite dont on peut douter de la loyauté envers les valeurs sionistes pour lesquelles ils ont été élus”.