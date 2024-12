Pour la première fois depuis la signature des accords d’Oslo, l’administration civile israélienne, accompagnée par des soldats du commandement Centre, a détruit aujourd’hui (jeudi) des constructions palestiniennes illégales dans les réserves naturelles de la zone B de Judée-Samarie.

En vertu des accords d’Oslo, ces zones transférées sous le contrôle administratif palestinien et gérées par Israël sur le plan sécuritaires, devaient rester des espaces vertes et des réserves naturelles protégées, dénuées de toutes constructions.

Or, les Palestiniens n’ont pas respecté cette clause et ont commencé à construire dans ces zones. L’Autorité palestinienne a encouragé ces constructions, non seulement en violation des accords d’Oslo, mais aussi en dégradant ces espaces naturels.

L’opération d’évacuation entreprise aujourd’hui, sur les consignes du ministre Smotrich, responsable de l’administration civile, a concerné des bâtiments illégaux dans le but de couper court à la prise de contrôle palestinienne sur ces territoires protégés.

Elle fait suite à une décision du cabinet de sécurité, initiée par Smotrich, qui permet de sanctionner les constructions arabes illégales dans les réserves naturelles prévues par les accords d’Oslo.