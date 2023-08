Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir et celui du Logement, Itshak Goldknopf, se sont déplacés aujourd’hui dans la région de Tel Arad, pour assister à la destruction de logements bédouins illégaux.

Les bâtiments illégaux ont été repérés grâce un nouveau système technologique qui permet d’identifier les intrusions dans les terrains appartenant à l’Etat par le biais de drones et de satellites.

Plus de trois mois ont été accordés aux personnes qui enfreignaient la loi pour qu’ils quittent les lieux de leur propre gré et détruire les logements illégaux. Ils n’ont pas obtempéré et l’Etat a donc mis en oeuvre l’arrêté de destruction.

Dans le cadre de l’opération ”Flèche du Sud” menée en février dernier par l’autorité des terres d’Israël, plus de 360 arrêtés de destruction ont été prononcés afin de restituer les terrains à l’autorité israélienne.

Le ministre Ben Gvir a déclaré: ”Nous sommes venus aujourd’hui pour féliciter ceux qui font un travail sacré. Continuez ainsi, c’est important. Je sais que le ministre Goldknopf partage mon point de vue: il faut restaurer la dissuasion et l’autorité. Je suis totalement pour donner une solution légale à ces populations mais nous ne permettrons pas une situation où ils se sentent autorisés à construire sans régularisation. Je continuerai à m’assurer que les destructions ont bien lieu. C’est ainsi que commence l’application de l’autorité. Je continuerai à suivre et à venir jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’il y a un maitre de maison dans ce pays”.

Le ministre Goldknopf a ajouté: ”Déjà avant les élections, dans le cadre des visites que j’ai effectuées sur le terrain, j’ai reconnu que les constructions illégales se produisaient à un rythme effréné. Dès ma prise de fonction, j’ai ordonné d’agir sans compromis afin d’endiguer ce phénomène et agir avec détermination contre les voleurs de terre. Je suis content de voir le résultat sur le terrain”.

Le parti Ra’am a fait part de sa colère face à l’implication ostensible du ministre Goldknopf dans cette opération. Il lui reproche d’avoir ainsi rompu l’accord tacite entre ”les minorités” à la Knesset, qui veut que les partis arabes et orthodoxes se serrent les coudes. Le parti de Mansour Abbas a donc exprimé sa déception face à l’attitude du ministre de Yahadout Hatorah.