La police a procédé ce matin (jeudi) à la destruction de constructions illégales dans le village bédouin d’Umm al-Hiran dans le Neguev.

”Plusieurs tentatives de dialogue ont été effectuées en amont face aux détenteurs de ces bâtiments afin de parvenir à un compromis et trouver des solutions adaptées. Toutes les propositions ont été rejetées”, a indiqué le porte-parole de la police.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a félicité les services de police pour leur action afin de faire respecter la loi et l’autorité de l’Etat: ”Je félicite le secteur sud de la police, sous la direction du commandant Amir Cohen, pour cette opération de destruction de maisons illégales dans la zone d’Umm al-Hiran dans le Neguev. Ma politique est claire, nous ne permettrons aucune construction illégale ou prise de contrôle des terres et nous agirons par tous les moyens et avec la force nécessaire pour faire respecter la loi. Le sort de toute maison illégale est le même: la destruction. Je suis fier de mener une politique ferme de destruction des habitations illégales dans le Neguev, c’est le seul moyen pour restaurer l’autorité de l’Etat et la souveraineté dans le Neguev qui a été abandonné pendant de nombreuses années”.

Le député Ofer Kassif (liste arabe) a condamné cette action: ”Les images de destruction dans le village d’Umm al-Hiran sont terribles. C’est une Nakba et un nettoyage ethnique réalisés par le gouvernement contre ses citoyens qui vivent sur place ainsi que leurs enfants et ce pour créer un village réservé aux Juifs”.