L’administration civile israélienne a détruit hier (lundi) 19 constructions palestiniennes illégales à Anata dans le Binyamin en Judée-Samarie.

La plupart de ces constructions se situaient à proximité des axes de circulation et présentaient un risque sécuritaire.

L’administration civile rappelle que toute construction en territoires C qui représente une menace pour la sécurité et la stabilité de la région sera détruite dans les plus brefs délais.