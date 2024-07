Des enquêteurs masqués de la police militaire ont fait une descente dans le centre de détention de Sdé Téman, où sont détenus des terroristes du Hamas de la Nukhba et ont arrêté huit réservistes soupçonnés d’avoir maltraité un terroriste.

Des affrontements ont éclaté sur place entre les policiers militaires et les réservistes. Le terroriste a été évacué à l’hôpital Soroka de Beer Sheva avec des contusions.

Un porte-parole de Tsahal a déclaré : « Suite à des soupçons de graves abus infligés à un détenu dans le centre de détention Sdé Téman, une enquête de la police militaire a été ouverte sur ordre du procureur militaire ».

Les avocats Adi Kedar et Nati Rom, du mouvement Honenu, qui représentent quatre des réservistes arrêtés, se sont rendus à la base au carrefour de Beit Lid, où tous les soldats interpellés ont été amenés. Kedar a déclaré : « C’est une honte. Je suis en route vers les soldats qui ont été arrêtés, en tant qu’officier de réserve jusqu’à récemment pendant plus de 25 ans, j’ai honte aujourd’hui, et en général. Chaque jour, je conseille les meilleurs de nos soldats, qui ont quitté leurs familles et sont allés servir le pays en temps de guerre, et se retrouvent dans les salles d’interrogatoire. Nous exigerons leur libération aujourd’hui ».

L’avocat Nati Rom a déclaré : « Je suis en route pour aider un soldat de réserve, membre d’une famille endeuillée, qui a accompli des centaines de jours de service de réserve avec un grand dévouement, dans des conditions difficiles à Sdé Téman… Cela ne doit pas se passer de cette façon et nous espérons que tous les combattants seront libérés immédiatement ».

Des députés de la coalition ont abandonné les débats sur le budget de l’État au sein de la commission des Finances pour protester contre ces arrestations. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a réagi en déclarant : « Les soldats de Tsahal méritent le respect. Les soldats de Tsahal ne seront pas arrêtés comme de vulgaires criminels. J’appelle le bureau de l’avocat général de l’armée à laisser ces combattants héroïques ».

Le mouvement des réservistes de la « génération de la victoire » a annoncé que des centaines de commandants et de réservistes se dirigeaient maintenant vers le centre de détention pour protester également contre ces mesures.