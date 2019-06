Partir en vacances en dehors d’Israël sans que la nourriture cacher et la vie juive ne soient un casse-tête, ce n’est pas évident. Itshak et Tehila Friedman (appelez les »Les Friedman’s ») qui tiennent le site kosherbookings.com vous proposent la solution idéale: un hôtel 5 étoiles, cacher lamehadrin, à Chypre, à seulement 45 minutes d’avion de Tel Aviv!

Chypre: partir à l’étranger sans s’en rendre compte

Les Friedman’s ont décidé de se lancer dans l’hôtellerie cacher après un double constat. Le premier était le manque d’offre dans cette branche, pendant toute l’année. Il existe bien des plans sur certaines périodes comme celles des fêtes, mais rien qui ne soit ouvert 365 jours par an. Le deuxième constat a été fait à partir de l’étude des mouvements touristiques. Ils voient que Chypre représente un potentiel important: la beauté des paysages, le climat agréable toute l’année et la proximité avec Israël, seulement 40 minutes de vol.

Comme le dit leur slogan, partir en vacances à Chypre, c’est faire un saut à l’étranger et le dépaysement est assuré!

Un service sans compromis sur la qualité

Les Friedman’s proposent aujourd’hui des séjours au sein d’un hôtel resort 5 étoiles. Tehila précise: »Tous les services y sont proposés: du SPA à la piscine en passant pas la salle de sport, les soins du corps et le casino. Les chambres sont luxueuses et la vue passe des montagnes d’un côté à la mer de l’autre. Une plage privée se situe à seulement quelques minutes de l’hôtel avec des navettes organisées pendant toute la journée ».

Un espace cacher lamehadrin est ouvert à la clientèle juive. »Nous y proposons le même standing 5 étoiles au niveau de la nourriture ». Ainsi, en réservant votre séjour, vous profitez d’un hôtel de luxe sans vous soucier de la nourriture. L’atmosphère y est aussi compatible avec la vie juive, puisque des minyanim sont organisés et que le shabbat y est respecté.

Un cadre féerique

« Les habitants de Chypre vivent essentiellement du tourisme », nous précise Tehila, »ce qui fait de l’île un endroit particulièrement accueillant et très bien entretenu ». De très belles balades peuvent être faites, des attractions pour les petits et les grands sont proposées: mini luna park, parc aquatique, shopping, promenade en bateau, golf, bowling, plages magnifiques. Bref, vous ne trouverez pas le temps de vous ennuyer.

»Nous avons été les premiers à ouvrir un hôtel cacher à Chypre », conclut Tehila, »nous voulons toujours proposer plus et mieux à nos clients, à des prix raisonnables. Et j’ajoute que nous parlons aussi le français! Notre mission: vous recevoir avec amour, pour que vos vacances soient de vraies vacances ».

Pour aller plus loin:

www.kosherbookings.com

072-3717379