Le Président américain, Donald Trump, a reçu cette nuit (mercredi à jeudi), heure israélienne, sept anciens otages: Aviva et Keith Siegel, Omer Shem Tov, Doron Steinbrecher, Naama Lévy, Yaïr Horn et Eli Sharabi. Noa Argamani, ex-otage qui se trouve aux Etats-Unis depuis plusieurs semaines pour promouvoir la cause des otages, était aussi présente.

L’entretien s’est déroulé dans le Bureau Ovale et le Président Trump les a écoutés lui raconter les atrocités qu’ils ont subies en captivité. Pour les sept anciens otages, l’objectif était de tout faire pour que les 59 otages encore détenus par le Hamas puissent retrouver la liberté.

Lors de leur conversation, les anciens otages ont confié à Trump qu’ils ont repris espoir le jour où ils ont appris qu’il revenait à la Maison Blanche. Naama Levy lui a dit: »Vous nous avez donné de l’espoir quand nous étions là-bas ». Trump a répondu: »Alors, avant que j’arrive, vous ne pensiez pas que vous seriez libérés ? ». Les anciens otages ont répondu »Non, non ».

Naama Levy a précisé: »Dès votre élection, nous avons entendu dire que vous vouliez tout faire pour parvenir à un accord au plus vite ». Eli Sharabi a conclu: »Nous étions tellement heureux. S’il vous plaît, faites-le à nouveau ».

Omer Shem Tov a déclaré au président: »Ma famille et moi croyons que vous avez été envoyé par Dieu pour nous libérer. Vous pouvez vraiment nous aider, vous avez le pouvoir de le faire ».

Lors de la rencontre, les anciens otages ont offert à Donald Trump une plaque en or gravée avec la citation: »Qui sauve une vie sauve un monde ».

Au moment de leur dire au revoir, le Président a serré la main de chacun des anciens otages: »Prenez soin de vous, nous faisons au mieux, prenez soin de vous, ce sont des histoires terribles. Nous voulons les sortir. Vous avez un bel avenir devant vous, je vous le dis », leur a-t-il dit.