Deux touristes allemands qui étaient entrés à Naplouse pour se promener ont été attaqués par la foule.

Ils étaient à bord d’une voiture israélienne et ont donc été pris pour des Israéliens par des passants qui leur ont jeté des pierres et ont tapé sur leur voiture à coups de barre de fer.

Ils ont réussi à s’échapper et à sortir de la ville grâce à l’aide d’un Arabe israélien.