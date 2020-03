Le ministère de la Santé a autorisé la fabrication de tests de dépistage du Corona mis au point par la compagnie Novamed Ltd basée à Jérusalem. Dans un premier temps, 5000 pièces seront produites par jour dès dimanche. Le ministre de la Santé Yaakov Litzman ainsi que le Prof. Itamar Grouto, directeur-général adjoint du ministère de la Santé ont félicité les fonctionnaires du ministère ainsi que les ingénieurs et chercheurs de Novamed pour la rapidité de cette découverte. Le directeur-général adjoint du ministère de la Santé , Moshé Bar Simantov a demandé aux laboratoires israéliens de ne pas se contenter de cette percée et de continuer à chercher des solutions pour accroître les possibilités de dépistage.

Lors de ses interventions télévisées, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait évoqué la difficulté d’acquérir ce genre de kits sur les marchés internationaux en raison de la demande gigantesque et avait indiqué que les entreprises et laboratoires israéliens étaient mobilisés pour mettre en oeuvre une production locale.

Photo Illustration