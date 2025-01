Dans le cadre de l’accord de libération des otages, plusieurs terroristes avec le sang de dizaines d’Israéliens sur les mains seront libérés aujourd’hui (jeudi). Certains seront expulsés à l’étranger, les autres retourneront vivre en Judée-Samarie, à Jérusalem Est et à Gaza.

Parmi ces terroristes se trouvent:

Zakaria Zubeidi, une icône chez les Palestiniens, en particulier à Jénine d’où il est originaire. Il se trouve derrière plusieurs attentats qui ont coûté la vie à de nombreux Israéliens. Contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps, l’armée interdit à Zakaria Zubeidi de rentrer à Jénine.

Mohammed Abou Warda, responsable de la mort de 45 Israéliens. C’est lui qui a envoyé les kamikazes se faire exploser dans la ligne d’autobus 18 à Jérusalem en 1996. Il a été condamné à 48 peines à perpétuité. Il sera exilé à l’étranger en passant par Gaza.

Sami Jaradat, responsable de l’attentat dans le restaurant Maxim à Haïfa en 2003. 21 Israéliens avaient été tués.

Mohammed Amoudi qui a envoyé le kamikaze au restaurant Rosh Haïr de Tel Aviv en 2006 où 11 Israéliens ont été tués.

Tarek Batran, terroriste qui a assassiné à l’arme à feu un agent de sécurité en 2004.

Cette liste n’est qu’un aperçu du type de terroristes qui seront libérés aujourd’hui en échange des trois otages israéliens – Agam Berger, Arbel Yehud et Gadi Moses. En tout, 30 terroristes condamnés à la perpétuité et 20 à des peines moins lourdes seront libérés en échange de la soldate Agam Berger.

En échange d’Arbel Yehud, 30 terroristes seront libérés dont des femmes et des mineurs. En échange de Gadi Moses, 30 terroristes seront libérés dont trois condamnés à la perpétuité.

En tout donc, 33 terroristes condamnés à la perpétuité, 47 à des peines moins lourdes et 30 femmes et mineurs seront libérés aujourd’hui.

66 retourneront en Judée-Samarie, 14 à Jérusalem Est, 9 à Gaza et 21 seront expulsés à l’étranger.