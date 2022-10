Cela aurait pu se terminer par un drame, finalement seul un soldat aura été légèrement blessé à la jambe.

Ce soir (dimanche), un groupe de personnes manifestent contre la politique du gouvernement en Samarie, parmi eux, le président du conseil régional, Yossi Dagan. Ils protestent contre ce qu’ils considèrent comme du laxisme de la part des dirigeants de l’Etat face à la vague d’attentat en Judée-Samarie.

La manifestation se tenait près de Naplouse. Des terroristes ont ouvert le feu sur les manifestants qui se sont abrités derrière les voitures pour éviter les balles. Les hommes armés, dont Yossi Dagan, ont sorti leur pistolet afin de protéger les enfants qui étaient sur place.

Tsahal a répliqué en tirant sur les terroristes qui se sont enfuis. Un soldat a été légèrement blessé à la jambe. L’armée ratisse la zone à la recherche des terroristes.

Il s’agit du deuxième attentat à l’arme à feu au même endroit en une journée. Ce matin, un taxi et un autobus avaient été pris pour cible par des tirs. Le chauffeur de taxi avait été légèrement blessé. Lui et le conducteur du bus étaient présents ce soir à la manifestation et ont récité la bénédiction du Gomel (que l’on dit lorsque l’on a échappé à la mort).