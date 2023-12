Des combattants de Tsahal opérant depuis le début de la semaine dans le camp d’al Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, ont affronté de nombreux terroristes qui les ont attaqués depuis des bâtiments et des zones de populations civiles. Depuis le début des combats dans le camp, les soldats israéliens ont localisé et détruit quatre lance-roquettes et ont découvert neuf ouvertures de tunnels.

Par ailleurs, jeudi dernier, les Renseignements militaires ont indiqué que des dizaines de terroristes du Hamas s’étaient barricadés à l’intérieur d’une école avec des civils et avaient profité de la présence de cette population pour tirer des roquettes et des armes légères sur les forces en utilisant des femmes et des enfants comme boucliers humains. Les forces israéliennes ont fait irruption dans l’école et ont arrêté les terroristes qu’ils ont ensuite emmenés pour des interrogatoires plus approfondis auprès des services de sécurité.