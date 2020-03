Montés sur des chevaux, Muhamad Abd El-Harim et Muhamad Abed El-Hamid, deux terroristes libérés après 17 ans de détention, ont été accueillis en héros dans leur village Kfar Manda en Galilée. Ces deux terroristes faisaient partie d’une cellule arabe israélienne appartenant au Jihad Islamique qui préparait des attentats contre des civils et des soldats juifs: tirs sur des personnes ou des véhicules et pose d’engins piégés dans des lieux publics bondés dans la région de Haïfa. A la fin, ils avaient décidé d’opter uniquement pour la troisième solution et de poser des bombes dans des arrêts d’autobus, des restaurants et des centres commerciaux dont celui de HaKerayon, le plus grand de la région de Haïfa.

L’acte d’accusation émis contre eux en 2003 était lourd: contacts avec agents étrangers, intelligence avec l’ennemi en temps de guerre, appartenance à une organisation terroriste et préparatifs en vue d’attentats. Lors de leur interrogatoire, ils avaient avoué qu’il s’apprêtaient à passer à l’acte s’ils n’avaient pas été arrêtés.

Une scène qui quelques jours après Pourim, n’est pas sans rappeler la Meguila d’Esther: des terroristes antisémites montés à cheval, entourés d’une foule qui leur fait honneur et qui semble leur dire: « Ainsi sera fait à ceux (les héros) qui auront tenté de tuer des Juifs! ».

Des images répugnantes qui ne seront sans doute pas évoquées dans les pourparlers entre Bleu-Blanc et la Liste arabe unifiée qui glorifie ces deux « cavaliers »…

Vidéo:

استقبال حار للاسيرين الامنيين محمد حسين عبد الحميد ومحمود عاطف عبد الحليم🗞🎙بعد 17 عاما من الاعتقال لادانتهما بتهم امنية. קבלת פנים חמה בכפר מנדא לשני האסירים הביטחוניים מוחמד עבד אל חמיד ומחמוד עבד אל חלים,שהשתחררו אחרי 17 שנה. pic.twitter.com/enex0kGK8v — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) March 16, 2020

